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04 марта 2020, 08:53 18

В Минздраве не исключают распространение коронавируса по Украине

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04 марта 2020, 08:53 18
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности распространения китайского коронавируса на территории страны
Фото: facebook/KabminUA
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности распространения китайского коронавируса на территории страны

Как передает RegioNews, об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

"Мы должны понимать, что рано или поздно, но коронавирусная инфекция может распространяться и на территории нашей страны", - сказал он.

При этом Ляшко привел пример стран, где вирус набирает обороты. "Сегодня у нас один случай. Возможно, будет и распространение болезни на территории. Мы видим пример Италии, Германии", - добавил санврач.

Также Ляшко сообщил, что по состоянию на вечер 3 марта у тех, кто контактировал с инфицированным коронавирусом жителем Черновцов, не выявлено симптомов развития COVID-2019.

Однако на вопрос, сколько еще носителей коронавируса в Украине могут оставаться не выявленными, он ответил: "Сложно сказать".

По его словам, сейчас специалисты из здравоохранения, медики и ученые разрабатывают эпидемиологический прогноз для Украины. "Поскольку коронавирус – новая и малоизученная инфекция, мы привлекли Академию медицинских наук, чтобы они помогли нам разработать оптимистичный и негативный сценарий", – отметил санврач.

Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.

Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного. Позже жену больного коронавирусом госпитализировали по требованию соседей.


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