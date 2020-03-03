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03 марта 2020, 15:36 25

Россия готовит новую информатаку на Украину - МИД

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03 марта 2020, 15:36 25
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Министерство иностранных дел Украины предупредило руководство Украины и партнеров из ЕС и НАТО об усилении информационной атаки "русского мира" накануне 75-й годовщины окончания Второй мировой войны
Фото: knack.be
Министерство иностранных дел Украины предупредило руководство Украины и партнеров из ЕС и НАТО об усилении информационной атаки "русского мира" накануне 75-й годовщины окончания Второй мировой войны

Как передает RegioNews, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в интервью "Укринформу".

"МИД уже идентифицировал начало Российской Федерацией новой информационно-пропагандистской атаки, направленной на возвращение на повестку дня концепции так называемого "русского мира". Квинтэссенцией этой атаки будут торжества по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Кремль пытается максимально использовать эти дни для того, чтобы создать информационный повод для доказательства валидности так называемого "русского мира", - сказал он.

По словам дипломата, эта информационная атака проводится по отношению ко всему европейскому региону - Украине, другим восточноевропейским странам, соответствующие признаки этой кампании заметны в Западной и Южной Европе.

"Мы доложили об этом руководству государства, предупредили наших партнеров и внесли предложения по мерам реагирования и противодействия", - сообщил Божок.


Россия Украина ЕС НАТО информатака информационная война
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