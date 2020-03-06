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06 березня 2020, 16:05 4

В Україні глобальне потепління розвивається швидше, ніж у світі

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06 березня 2020, 16:05 4
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В Україні середня температура за сезон перевищила кліматичну норму на шість градусів за шкалою Цельсія, і таким чином глобальне потепління в нашій державі протікає швидше, ніж у всьому світі
Фото: Fotolia
В Україні середня температура за сезон перевищила кліматичну норму на шість градусів за шкалою Цельсія, і таким чином глобальне потепління в нашій державі протікає швидше, ніж у всьому світі

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає RegioNews.

Зазначається, що середня температура взимку була +2С, що перевищує кліматичну норму на 6 градусів.

Згідно із даними Служби змін клімату Коперника, в період між груднем 2019 року та лютим 2020 року температура у світі на 3,4 градуса перевищувала середні температурні показники в період 1981-2010 років.

Минула зима була 1,4 градуса теплішою, ніж зима 2015-2016 років, під час якої було зафіксовано попередній температурний рекорд.

Нагадаємо, за останній тиждень світові ринки акцій фіксують максимальне тижневе зниження з часів фінансової кризи в 2008 році.


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