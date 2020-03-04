США выделят Украине $38 млн на киберзащиту
Как передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в Госдепартаменте по результатам Третьего кибер-диалога между двумя странами, который состоялся в Киеве.
Сообщается, что первые $8 млн уже предоставлены украинской стороне.
"С целью демонстрации последовательной приверженности поддержки кибербезопасности США объявили о выделении дополнительных $8 млн с целевой статьи помощи - кроме $10 млн, которые были предоставлены в 2017 году", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.
При этом уточняется, что часть средств будет обеспечиваться за счет агентства USAID, которое планирует в течение следующих четырех лет инвестировать до $38 млн "для развития возможностей Украины в сфере кибербезопасности путем поддержки правовой и регуляторной реформ, подготовки кадров и привлечения частного сектора".
Кроме того, как сообщили в Госдепе, ФБР вручило киберполиции Украины и Офису генпрокурора награду за сотрудничество при аресте и экстрадиции киберпреступников, которые действовали в Украине на протяжении многих лет.
Во время кибер-диалога делегации Украины и США обсудили последние достижения в сфере кибербезопасности, проблемы безопасности 5G, развитие кибер-потенциала, а также вопросы международной киберполитикы.
Также были рассмотрены проекты помощи в сфере кибербезопасности, разработанные США совместно с украинскими агентствами и заинтересованными сторонами. Они предусматривают, в частности, усиление безопасности критически важной инфраструктуры; разработку и реализацию киберстратегии; реагирование на инциденты, а также обмен информацией. Кроме того, речь идет о повышении осведомленности с вызовами в сфере кибербезопасности и проведение тренингов, направленных на обеспечение безопасности систем промышленного управления и цифровой криминалистики.
"Эти проекты дополняют сотрудничество США и Украины на других направлениях кибербезопасности", - подытожили в Государственном департаменте.
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