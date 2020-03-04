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04 марта 2020, 09:10 3

США выделят Украине $38 млн на киберзащиту

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04 марта 2020, 09:10 3
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Американское правительство планирует выделить в течение следующих четырех лет $38 миллионов для усиления кибербезопасности Украины
Фото: kaspersky.com
Американское правительство планирует выделить в течение следующих четырех лет $38 миллионов для усиления кибербезопасности Украины

Как передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в Госдепартаменте по результатам Третьего кибер-диалога между двумя странами, который состоялся в Киеве.

Сообщается, что первые $8 млн уже предоставлены украинской стороне.

"С целью демонстрации последовательной приверженности поддержки кибербезопасности США объявили о выделении дополнительных $8 млн с целевой статьи помощи - кроме $10 млн, которые были предоставлены в 2017 году", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

При этом уточняется, что часть средств будет обеспечиваться за счет агентства USAID, которое планирует в течение следующих четырех лет инвестировать до $38 млн "для развития возможностей Украины в сфере кибербезопасности путем поддержки правовой и регуляторной реформ, подготовки кадров и привлечения частного сектора".

Кроме того, как сообщили в Госдепе, ФБР вручило киберполиции Украины и Офису генпрокурора награду за сотрудничество при аресте и экстрадиции киберпреступников, которые действовали в Украине на протяжении многих лет.

Во время кибер-диалога делегации Украины и США обсудили последние достижения в сфере кибербезопасности, проблемы безопасности 5G, развитие кибер-потенциала, а также вопросы международной киберполитикы.

Также были рассмотрены проекты помощи в сфере кибербезопасности, разработанные США совместно с украинскими агентствами и заинтересованными сторонами. Они предусматривают, в частности, усиление безопасности критически важной инфраструктуры; разработку и реализацию киберстратегии; реагирование на инциденты, а также обмен информацией. Кроме того, речь идет о повышении осведомленности с вызовами в сфере кибербезопасности и проведение тренингов, направленных на обеспечение безопасности систем промышленного управления и цифровой криминалистики.

"Эти проекты дополняют сотрудничество США и Украины на других направлениях кибербезопасности", - подытожили в Государственном департаменте.

Напомним, ранее МИД предупредил руководство Украины и партнеров из ЕС и НАТО об усилении информационной атаки "русского мира" накануне 75-й годовщины окончания Второй мировой войны


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