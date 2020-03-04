Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине и отметила скоординированную работу украинских учреждений здравоохранения после выявления первого случая инфицирования коронавирусом

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Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине и отметила скоординированную работу украинских учреждений здравоохранения после выявления первого случая инфицирования коронавирусом

Как передает RegioNews, об этом заявил 4 марта на брифинге представитель ВОЗ Ярно Хабихт.

По его словам, на сегодня высока вероятность того, что в Украине будет расти количество больных коронавирусом.

"Важно подчеркнуть, что вероятнее всего мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания", - сказал он.

При этом Хабихт назвал "важным фактором" то, "что в Украине был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом".

"Должен констатировать, что это было ожидаемо. Случай заболевания был ввезен в Украину. Необходимо отметить, что его диагностировали очень быстро, что является свидетельством хорошей согласованной работы учреждений здравоохранения Украины", – подчеркнул представитель ВОЗ.

Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине. Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного. Позже жену больного коронавирусом госпитализировали по требованию соседей.

В свою очередь, пограничники Черновицкого отряда, которые могли контактировать с больным коронавирус, находятся под наблюдением медиков.