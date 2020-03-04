Коронавирус обнаружили еще в четырех странах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на карту распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Согласно новой информации, количество жертв коронавируса во всем мире достигло 3198 человек, 2871 из них - на территории материкового Китая. При этом общее количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 93 тысячи.
Так, в Италии за сутки обнаружили 466 новых больных, 27 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 2502 человека.
В Испании подтверждено 45 новых случая инфицирования. В Иране заявили о 835 новых случаях инфицирования коронавирусом. В Японии зафиксировано 19 новых случаев заражения.
В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 5428 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредили о "критическом моменте" в битве за сдерживание коронавируса.
Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.
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