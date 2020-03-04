Коронавирус обнаружили еще в четырех странах

О первых случаях выявления вируса заявили в Лихтенштейне, Чили, Аргентине и Гибралтар

Фото: twitter/XHNews

О первых случаях выявления вируса заявили в Лихтенштейне, Чили, Аргентине и Гибралтар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на карту распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Согласно новой информации, количество жертв коронавируса во всем мире достигло 3198 человек, 2871 из них - на территории материкового Китая. При этом общее количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 93 тысячи.

Так, в Италии за сутки обнаружили 466 новых больных, 27 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 2502 человека.

В Испании подтверждено 45 новых случая инфицирования. В Иране заявили о 835 новых случаях инфицирования коронавирусом. В Японии зафиксировано 19 новых случаев заражения.

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 5428 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредили о "критическом моменте" в битве за сдерживание коронавируса.

Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.