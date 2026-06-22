В Тернополе ТЦК мобилизовали недееспособного мужчину с инвалидностью

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Опекун недееспособного гражданина обратился в Тернопольский окружной административный суд с иском в ТЦК. Оказалось, что мужчину с инвалидностью мобилизовали

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Известно, что мужчина признан недееспособным и имеет инвалидность второй группы. В частности, он имеет установленного опекуна. Отмечается, что он не в состоянии осознавать значение своих действий.

При этом ТЦК доставили его на военно-врачебную комиссию, где он был признан годным к военной службе. Впоследствии его причислили к спискам личного состава. В суд обратился его опекун.

Суд принял сторону опекуна мужчины. Суд признал действия ТЦК противоправными и отменил постановление военно-врачебной комиссии о пригодности к военной службе, а также отменил приказ о призыве в соответствующей части.

Напомним, ранее в Кировоградской области суд рассмотрел дело по мобилизации. Мужчине отказали в отсрочке от службы, хотя он ухаживает за братом с инвалидностью.