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20 июня 2026, 09:24

В Кировоградской области ТЦК отказал в отсрочке мужчине, который ухаживал за братом с инвалидностью

20 июня 2026, 09:24
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Фото из открытых источников
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ировоградский окружной административный суд рассмотрел дело о мобилизации. Мужчине отказали в отсрочке от службы, хотя он ухаживает за братом с инвалидностью

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Мужчина рассказал, что он ухаживает за братом, который является лицом с инвалидностью первой группы. Брат нуждается в постороннем уходе, что подтвердили медики. Отец брата умер, а сестра нотариально заверенным заявлением отказалась от ухода. Поэтому мужчина проживает вместе с братом.

При этом в ТЦК ему было отказано в отсрочке от службы. Они ссылались на то, что у брата мужа есть мать и сестры.

Суд признал противоправным и отменил решение Комиссии по предоставлению отсрочки от призыва на военную службу. В суде отметили, что предоставленные мужчиной доказательства подтверждают отсутствие других лиц, которые могут осуществлять уход.

Напомним, ранее Запорожский окружной административный суд рассмотрел спор между военнослужащим и военной частью Государственной специализированной службы транспорта. Оказалось, что мужчину мобилизовали на военную службу, когда он был работником Укрзализныци.

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