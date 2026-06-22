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22 червня 2026, 23:35

У Тернополі ТЦК мобілізували недієздатного чоловіка з інвалідністю

22 червня 2026, 23:35
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Фото з відкритих джерел
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Опікун недієздатного громадянина звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом до ТЦК. Виявилось, що чоловіка з інвалідністю мобілізували

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що чоловік визнаний недієздатним і має інвалідністб другої групи. Зокрема, він має встановленого опікуна. Зазначається, що він не здатен усвідомлювати значення своїх дій.

При цьому ТЦК доставили його на військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до військової служби. Згодом його зарахували до списків особового складу. До суду звернувся його опікун.

Суд став на бік опікуна чоловіка. Суд визнав дії ТЦК протиправними та скасував постанову військово-лікарської комісії про придатність до військової служби, а також скасував наказ про призов у відповідній частині.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині суд розглянув справу щодо мобілізації. Чоловіку відмовили у відстрочці від служби, хоча він доглядає брата з інвалідністю.

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