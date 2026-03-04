08:11  04 марта
04 марта 2026, 11:32

"Боевые" для тыловиков и миллионные убытки: подозрение получил чиновник бригады на Запорожском направлении

04 марта 2026, 11:32
Фото: ГБР
ГБР сообщило о подозрении начальнику финансово-экономической службы воинской части, выполняющей задачи в Запорожском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Из-за действий и халатности чиновника бригады государство потеряло почти 12 млн грн.

Следствие установило, что фигурант передал подчиненному пароли к "зарплатному проекту" и не контролировал движение средств. Воспользовавшись этим, подчиненный присвоил почти 10 млн грн со счетов военнослужащих – этого фигуранта задержали в январе.

Кроме того, с августа 2023 по сентябрь 2024 года руководитель финслужбы подал более 100 фальшивых рапортов о якобы участии 11 работников финансового подразделения в боевых действиях. На самом деле они находились в тылу, однако незаконно получили 4,3 млн грн "боевых" выплат.

Чиновнику бригады объявили подозрение за злоупотребление служебным положением и небрежное отношение к службе, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 и ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Напомним, в Киевской области разоблачили командира взвода одной из частей Воздушных сил, который присвоил и продал оборудование своего подразделения. Эту технику мобильные группы должны использовать для отражения атак врага на столичный регион.

ГБР задержание боевые выплаты Запорожское направление злоупотребление военнослужащие
