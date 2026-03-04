Иллюстративное фото: pixabay

В ночь на 4 марта РФ снова совершила атаки на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

В результате атак обесточены потребители в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 марта в части регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В части регионов применены аварийные обесточивания.

Потребителей в регионах, где действуют почасовые отключения, просят экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно – в пиковые часы утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 4 марта враг атаковал Украину 149 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО обезвредили 129 беспилотников.