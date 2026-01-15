У Тернополі двоє чоловіків обкрадали водомати

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

У Тернополі правоохоронці затримали осіб, причетних до крадіжок із водоматів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Із заявами до поліції почали звертатися власники водоматів ще наприкінці 2025 року. За їхніми словами, невідомі особи пошкоджували водомати та викрадали гроші.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили осіб, причетних до злочинів – це раніше судимі за майнові злочини, наркозалежні 20-ти та 24-річний мешканці Тернопільського району. Зловмисники за допомогою металевих предметів виламували купюроприймачі, розбивали їх та забирали готівку.

Загальна сума збитків, завданих підприємцям, становить близько 40 тисяч гривень.

Зловмисники у скоєному зізналися. Вирішується питання про оголошення їм підозри.

