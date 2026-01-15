13:45  15 січня
У Львові в одній із 16-поверхівок стався вибух: виникла пожежа
11:40  15 січня
У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці
08:36  15 січня
На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
UA | RU
UA | RU
15 січня 2026, 15:22

У Тернополі двоє чоловіків обкрадали водомати

15 січня 2026, 15:22
Читайте также на русском языке
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Читайте также
на русском языке

У Тернополі правоохоронці затримали осіб, причетних до крадіжок із водоматів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Із заявами до поліції почали звертатися власники водоматів ще наприкінці 2025 року. За їхніми словами, невідомі особи пошкоджували водомати та викрадали гроші.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили осіб, причетних до злочинів – це раніше судимі за майнові злочини, наркозалежні 20-ти та 24-річний мешканці Тернопільського району. Зловмисники за допомогою металевих предметів виламували купюроприймачі, розбивали їх та забирали готівку.

Загальна сума збитків, завданих підприємцям, становить близько 40 тисяч гривень.

Зловмисники у скоєному зізналися. Вирішується питання про оголошення їм підозри.

Як повідомлялось, на Тернопільщині чоловік обікрав магазин, у якому працював. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
крадіжка поліція вода Тернопіль
У Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив пенсіонерку
15 січня 2026, 13:36
У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці
15 січня 2026, 11:40
У Тернопільській області аварія переросла в бійку між водіями
13 січня 2026, 22:40
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Захворюваність на ГРВІ зросла на 15%: за тиждень захворіли понад 121 тис. людей
15 січня 2026, 15:34
На Полтавщині на трасі зіткнулися дві вантажівки: є постраждалі
15 січня 2026, 14:53
У Києві без тепла залишаються 287 будинків: енергетики працюють цілодобово
15 січня 2026, 14:49
На Прикарпатті працівники ТЦК за гроші переправляли чоловіків у Румунію
15 січня 2026, 14:35
ВПО з окупованих територій ризикують залишитися без житла: ГО "Захист Держави" звернулася до влади
15 січня 2026, 14:26
Калмикову викликали до Ради через нібито фейкове бронювання в НВМК
15 січня 2026, 14:12
Дистанційна інвалідність за $12 тисяч: на Дніпропетровщині затримали військового-організатора схеми
15 січня 2026, 14:07
Українці можуть отримати компенсацію за згорілу через перепади напруги техніку
15 січня 2026, 13:49
У Львові в одній із 16-поверхівок стався вибух: виникла пожежа
15 січня 2026, 13:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »