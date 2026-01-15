В Тернополе на пешеходном переходе автомобиль сбил пенсионерку

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Автопроисшествие с потерпевшей произошло утром 14 января. 70-летнюю житель Тернополя доставили в больницу экстренной медицинской помощи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители выяснили, что водитель автомобиля Jeep Cherokee, двигаясь по площади Воли в направлении улицы Замкова, допустил наезд на пешехода. Потерпевшая переходила проезжую часть дороги в пределах нерегулируемого пешеходного перехода.

Водитель авто предварительно трезв, но у него взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

