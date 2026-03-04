Фото: полиция

Мужчина поджег кафе на улице Братиславской в Деснянском районе столицы в сентябре прошлого года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ночью мужчина подошел к кафе, разбил витрину камнем и закинул внутрь бутылку с горючей смесью. Пожар повредил интерьер и имущество заведения.

Поджигателем оказался 39-летний местный житель, находившийся на тот момент в СОЧ (самовольно покинувший воинскую часть). Свой поступок он объяснил местью: его сожительница пожаловалась на словесную перепалку с арендатором кофейни. Находясь пьяным, мужчина сначала пришел к предпринимателю домой, а не застав его, решил поджечь заведение.

Сейчас полиция завершила расследование по статье об умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 194 УКУ). Обвинительный акт направлен в суд.

За совершенное киевлянину грозит до 10 лет лишения свободы.

