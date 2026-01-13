Фейковый "теракт" в Тернопольской области: полиция задержала 46-летнего "шутника"

Фото: Национальная полиция

В Чорткове правоохранители задержали 46-летнего местного жителя, который заявил о намерении устроить взрыв в многоквартирном доме, выпустив газ

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

О своем "плане" мужчина заявил, позвонив по номерам экстренных служб 103 и 104.

Получившуюся информацию немедленно передали всем профильным службам. На место происшествия выехали взрывотехники, спасатели ГСЧС, сотрудники полиции, бригады экстренной медицинской помощи, а также аварийные службы газо- и электроснабжения.

В целях предотвращения возможной чрезвычайной ситуации специалисты перекрыли газовые стояки, а правоохранители организовали эвакуацию жильцов дома.

Полицейские тщательно обследовали здание и близлежащую территорию, однако взрывоопасных предметов или устройств не обнаружили.

Сотрудники Чертковского районного управления полиции задержали "шутника". Ему сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Полицейские предостерегают граждан, что подобные "шутки" имеют серьезные последствия. Неправдивые сообщения об угрозе безопасности нарушают работу экстренных служб, вызывают панику и могут представлять реальную опасность для людей.

Напомним, в Ровно будут судить мужчину, который сообщил о минировании объекта. Теперь за ложное сообщение ему может угрожать заключение. Впоследствии мужчина объяснил, что хотел только таким образом пошутить.