13 января 2026, 07:41

Фейковый "теракт" в Тернопольской области: полиция задержала 46-летнего "шутника"

13 января 2026, 07:41
Фото: Национальная полиция
В Чорткове правоохранители задержали 46-летнего местного жителя, который заявил о намерении устроить взрыв в многоквартирном доме, выпустив газ

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

О своем "плане" мужчина заявил, позвонив по номерам экстренных служб 103 и 104.

Получившуюся информацию немедленно передали всем профильным службам. На место происшествия выехали взрывотехники, спасатели ГСЧС, сотрудники полиции, бригады экстренной медицинской помощи, а также аварийные службы газо- и электроснабжения.

В целях предотвращения возможной чрезвычайной ситуации специалисты перекрыли газовые стояки, а правоохранители организовали эвакуацию жильцов дома.

Полицейские тщательно обследовали здание и близлежащую территорию, однако взрывоопасных предметов или устройств не обнаружили.

Сотрудники Чертковского районного управления полиции задержали "шутника". Ему сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Полицейские предостерегают граждан, что подобные "шутки" имеют серьезные последствия. Неправдивые сообщения об угрозе безопасности нарушают работу экстренных служб, вызывают панику и могут представлять реальную опасность для людей.

Напомним, в Ровно будут судить мужчину, который сообщил о минировании объекта. Теперь за ложное сообщение ему может угрожать заключение. Впоследствии мужчина объяснил, что хотел только таким образом пошутить.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
