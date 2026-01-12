16:12  12 января
В Украине удержатся морозы: где завтра будет -20 градусов
13:59  12 января
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12:15  12 января
Потерял ориентир: во время спуска с Говерлы заблудился турист из Днепра
12 января 2026, 16:35

Обещал "вернуть зрение": на Закарпатье мошенник выманил у пенсионеров миллион

12 января 2026, 16:35
Иллюстративное фото
Следователи Мукачевского районного управления полиции сообщили о подозрении 46-летнему жителю Мукачево. Он обманул супругов пенсионеров, и выманил у них 1,1 миллиона гривен

Об этом сообщает полиция Закарпатья, передает RegioNews.

В 2023 году 67-летняя жительница Мукачево обратилась к знакомому за помощью. Она попросила помочь в организации лечения ее мужа, у которого были проблемы со зрением. Фигурант пообещал помочь устроить мужчину для лечения за границу.

В течение года он убеждал пенсионеров, что вопрос "в процессе разрешения". Систематически он выманивал у них деньги то на адвокатов, то на услуги врачей. Однако ни разу он услуги не платил. За это время потерпевший окончательно потерял зрение. В общей сложности мошенник выманил у пенсионеров 1 172 595 гривен.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника и разыскали его. Действия фигуранта квалифицировали по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Винницкой области иностранец стал жертвой мошенников . Ему обещали товар для экспорта, но в результате просто украли его деньги.

