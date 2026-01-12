В Ровенской области мужчина ради алкоголя и сигарет разбил окно магазина молотком

Фото: Нацполиция

Инцидент произошел 10 января в селе Головин. Продавщица пришла на работу, а увидела поврежденную решетку на окне и разбитое стекло магазина

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что 29-летний местный житель ночью пришел в магазин. Он ломом сорвал металлическую решетку и молотком разбил стекло в пластиковом окне. Впоследствии мужчина проник внутрь, откуда вынес продукты питания, алкоголь, папиросы и похитил из кассы около тысячи гривен.

"Следователь начал досудебное расследование по ч.4 ст.185 (кража, совершенная в условиях военного положения) УК Украины. Решается вопрос об уведомлении злоумышленника о подозрении", - сообщили в полиции.

