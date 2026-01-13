08:13  13 січня
13 січня 2026, 07:41

Фейковий "теракт" на Тернопільщині: поліція затримала 46-річного "жартівника"

13 січня 2026, 07:41
Фото: Національна поліція
У Чорткові правоохоронці затримали 46-річного місцевого жителя, який заявив про намір влаштувати вибух у багатоквартирному будинку, випустивши газ

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Про свій "план" чоловік заявив, зателефонувавши за номерами екстрених служб 103 та 104.

Отриману інформацію негайно передали всім профільним службам. На місце події виїхали вибухотехніки, рятувальники ДСНС, працівники поліції, бригади екстреної медичної допомоги, а також аварійні служби газо- та електропостачання.

З метою запобігання можливій надзвичайній ситуації фахівці перекрили газові стояки, а правоохоронці організували евакуацію мешканців будинку.

Поліцейські ретельно обстежили будівлю та прилеглу територію, однак вибухонебезпечних предметів чи пристроїв не виявили.

Працівники Чортківського районного управління поліції затримали "жартівника". Йому повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Поліцейські застерігають громадян, що подібні "жарти" мають серйозні наслідки. Неправдиві повідомлення про загрозу безпеці порушують роботу екстрених служб, спричиняють паніку та можуть становити реальну небезпеку для людей.

Нагадаємо, у Рівному будуть судити чоловіка, який повідомив про мінування об'єкту. Тепер за неправдиве повідомлення йому може загрожувати ув'язнення. Згодом чоловік пояснив, що хотів лише таким чином пожартувати.

