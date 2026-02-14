Иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на утро 14 февраля еще в 400 столичных домов вернули отопление

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews

"Коммунальщики работают, чтобы возобновить теплоснабжение в другие многоэтажки, которые оказались без тепла в результате атаки врага на инфраструктуру Киева 12 февраля", – говорится в сообщении.

Напомним, после массированной атаки на столицу ночью 12 февраля около 2600 столичных домов оказались без тепла.