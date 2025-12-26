Без взятки – на экзамен не пускали: на Днепропетровщине разоблачили схему со взятками за удостоверение на спецтехнику
В Днепропетровской области правоохранители разоблачили преступную группу. Злоумышленники за взятки выдавали удостоверения на управление специальной техникой
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, трое жителей днепропетровской области за взятки выдавали удостоверение на право управления сельскохозяйственной специальной техникой. Схема была в обход фактического обучения и сдачи необходимых экзаменов.
К схеме были причастны действующий и бывший работник Госпродпотребслужбы, а также преподаватель университета. После прохождения учебы они требовали у людей взятки за успешную сдачу экзаменов. За деньги они выдавали удостоверения тракториста-машиниста, а также регистрировали специальную технику. Экзамены проходили без кандидатов. Если человек не хотел давать взятку, злоумышленники не допускали к сдаче экзаменов.
Все трое сообщены о подозрении.
Напомним, весной текущего года в Одессе правоохранители разоблачили врача, который за 2300 долларов производил документы об инвалидности. Правонарушителя полицейские задержали во время получения взятки.