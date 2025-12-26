Без взятки – на экзамен не пускали: на Днепропетровщине разоблачили схему со взятками за удостоверение на спецтехнику

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, трое жителей днепропетровской области за взятки выдавали удостоверение на право управления сельскохозяйственной специальной техникой. Схема была в обход фактического обучения и сдачи необходимых экзаменов.

К схеме были причастны действующий и бывший работник Госпродпотребслужбы, а также преподаватель университета. После прохождения учебы они требовали у людей взятки за успешную сдачу экзаменов. За деньги они выдавали удостоверения тракториста-машиниста, а также регистрировали специальную технику. Экзамены проходили без кандидатов. Если человек не хотел давать взятку, злоумышленники не допускали к сдаче экзаменов.

Все трое сообщены о подозрении.

Напомним, весной текущего года в Одессе правоохранители разоблачили врача, который за 2300 долларов производил документы об инвалидности. Правонарушителя полицейские задержали во время получения взятки.