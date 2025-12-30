25 кг канабісу і мільйони гривень: на Тернопільщині затримали наркоторговців

Фото: Прокуратура України

На Тернопільщині правоохоронці викрили наркоторговців, у яких вилучили понад 25 кілограмів канабісу на суму понад 9 млн грн

Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, уродженець Херсонщини, що мешкав у селі Чортківського району, зберігав наркотичні речовини в особливо великих розмірах з метою збуту.

У сусідньому будинку чоловік облаштував нарколабораторію з освітленням, вентиляцією, системами поливу та контролю мікроклімату для вирощування конопель, а також склад для зберігання та фасування готової продукції.

Правоохоронці вилучили понад 25 кг канабісу, обладнання для вирощування, мобільні телефони, сім-карти та чорнові записи. Орієнтовна вартість наркотиків за цінами "чорного" ринку перевищує 9 млн грн.

Чоловіка затримано та повідомлено про підозру. Запобіжний захід – тримання під вартою без визначення застави.

Також затримано його спільницю, їй повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотиків у великих розмірах за попередньою змовою. Їй обрано аналогічний запобіжний захід.

Триває встановлення інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

