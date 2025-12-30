09:44  30 грудня
30 грудня 2025, 07:29

25 кг канабісу і мільйони гривень: на Тернопільщині затримали наркоторговців

30 грудня 2025, 07:29
Фото: Прокуратура України
На Тернопільщині правоохоронці викрили наркоторговців, у яких вилучили понад 25 кілограмів канабісу на суму понад 9 млн грн

Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, уродженець Херсонщини, що мешкав у селі Чортківського району, зберігав наркотичні речовини в особливо великих розмірах з метою збуту.

У сусідньому будинку чоловік облаштував нарколабораторію з освітленням, вентиляцією, системами поливу та контролю мікроклімату для вирощування конопель, а також склад для зберігання та фасування готової продукції.

Правоохоронці вилучили понад 25 кг канабісу, обладнання для вирощування, мобільні телефони, сім-карти та чорнові записи. Орієнтовна вартість наркотиків за цінами "чорного" ринку перевищує 9 млн грн.

Чоловіка затримано та повідомлено про підозру. Запобіжний захід – тримання під вартою без визначення застави.

Також затримано його спільницю, їй повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотиків у великих розмірах за попередньою змовою. Їй обрано аналогічний запобіжний захід.

Триває встановлення інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, на кордоні зі Словаччиною затримали двох наркоділків, які ввозили в Україну партію метамфетаміну. Загальна вартість вилучених 3,7 кг психотропів, за оцінками "чорного ринку", складає близько 9,5 млн гривень.

29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
