На Киевщине в результате российской атаки пострадали два человека
Враг не прекращает наносить удары по Киевской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Вышгородском районе в результате попадания беспилотника произошел пожар в частном доме. Огонь ликвидировали спасатели.
Травмы получили супруги. Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая помощь.
Кроме того, поврежден автомобиль.
На месте происшествия работают правоохранители и работники ГСЧС.
Напомним, в ночь на 14 февраля российские военные атаковали Одессу. Разрушен частный дом, погибла женщина.
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
В Киеве вернули отопление в 400 домов
14 февраля 2026, 10:33РФ атаковала Украину "Искандером" и 112 БПЛА: ПВО обезвредила 91 дрон
14 февраля 2026, 10:11Россияне атаковали Одессу: разрушен дом, погибла женщина
14 февраля 2026, 09:34Депутат Жан Беленюк остался без отопления
14 февраля 2026, 01:55Звезда Дизель-щоу Евгений Сморыгин признался, почему расстался с первой женой-россиянкой
14 февраля 2026, 01:35Звезда Холостяка Анастасия Половинкина рассекретила свой роман с известным певцом
14 февраля 2026, 00:55Певица Алина Гросу призналась, почему скрывала пол ребенка от Ирины Билык
14 февраля 2026, 00:35До 400 гривен за цветок и дороже: сколько в Киеве стоят букеты на День влюбленных
13 февраля 2026, 23:55Мама последний раз видела их еще младенцами: из оккупированной Херсонщины спасли еще одну группу детей
13 февраля 2026, 23:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Все блоги »