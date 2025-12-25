21:59  24 декабря
25 декабря 2025, 14:30

Угрозы вместо лечения: Нацполиция разоблачила мошенников, шантажировавших заказывавших лекарства людей

25 декабря 2025, 14:30
Фото: Нацполиция
Правоохранители разоблачили новые эпизоды мошеннической схемы. Речь идет об аферистах, которые звонили по телефону людям, которые раньше заказывали лекарственные средства, представляясь работниками государственной исполнительной службы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Аферисты под предлогом "обязательного получения лекарства" давили на пострадавших, угрожали им конфискацией имущества в случае отказа забрать посылку на почте. Для звонков фигуранты использовали IP-телефонию, что позволяло скрывать реальное местонахождение и масштабировать преступную деятельность.

В феврале правоохранители ликвидировали функционирование группировки. Теперь стало известно, что полиция задокументировала сотню новых эпизодов преступной деятельности аферистов. В рамках уголовного производства доложено о подозрении 21 фигуранту.

"Департамент уголовного розыска совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины продолжают устанавливать всех причастных и пострадавших", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Буковине путем серии мошеннических звонков от псевдоблаготворителей и фальшивых медработников у местных жителей выманили более 200 тысяч гривен – аферисты получали конфиденциальные данные под предлогом "денежной помощи" или "спасения родственников от ответственности".

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
