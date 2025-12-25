Угрозы вместо лечения: Нацполиция разоблачила мошенников, шантажировавших заказывавших лекарства людей

Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили новые эпизоды мошеннической схемы. Речь идет об аферистах, которые звонили по телефону людям, которые раньше заказывали лекарственные средства, представляясь работниками государственной исполнительной службы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Аферисты под предлогом "обязательного получения лекарства" давили на пострадавших, угрожали им конфискацией имущества в случае отказа забрать посылку на почте. Для звонков фигуранты использовали IP-телефонию, что позволяло скрывать реальное местонахождение и масштабировать преступную деятельность.

В феврале правоохранители ликвидировали функционирование группировки. Теперь стало известно, что полиция задокументировала сотню новых эпизодов преступной деятельности аферистов. В рамках уголовного производства доложено о подозрении 21 фигуранту.

"Департамент уголовного розыска совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины продолжают устанавливать всех причастных и пострадавших", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Буковине путем серии мошеннических звонков от псевдоблаготворителей и фальшивых медработников у местных жителей выманили более 200 тысяч гривен – аферисты получали конфиденциальные данные под предлогом "денежной помощи" или "спасения родственников от ответственности".