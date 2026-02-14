Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 14 февраля РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 112 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 91 вражеский беспилотник.

Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА.

Напомним, в ночь на 14 февраля российские военные атаковали Одессу . Разрушенный частный дом погибла женщина.