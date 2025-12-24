На Закарпатье задержали двух наркодельцов, которые ввозили в Украину наркотики на 10 млн грн

фото: ГПСУ

На границе со Словакией задержали двух наркодельцов, ввозивших в Украину партию метамфетамина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В пункте пропуска "Ужгород" пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции разоблачили канал незаконного ввоза на территорию Украины партии психотропного вещества.

"Пограничный наряд направил на углубленный осмотр легковой автомобиль "Audi", которым на въезд в Украину направлялись два гражданина Украины – водитель и пассажир. Результатом такой проверки стало обнаружение в автомобиле и на теле 42-летнего пассажира двух килограммов неизвестного вещества, по внешним признакам напоминающего метамфетамин", – говорится в сообщении.

Наркотик был расфасован в два полиэтиленовых пакета, один из которых спрятали от контроля в коробке со стиральным порошком, другой – под одеждой мужчины. Результат экспресс-теста предварительно подтвердил, что обнаруженное вещество является метамфетамином.

По результатам осмотра места происшествия сотрудники Нацполиции Украины, кроме свертков, также изъяли транспортное средство наркодельцов и денежные средства в национальной и иностранной валюте.

Общая стоимость изъятых 3,7 кг психотропов, по оценкам "черного рынка", составляет около 9,5 млн. гривен.

