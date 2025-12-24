11:53  24 декабря
24 декабря 2025, 13:50

На Закарпатье задержали двух наркодельцов, которые ввозили в Украину наркотики на 10 млн грн

24 декабря 2025, 13:50
фото: ГПСУ
На границе со Словакией задержали двух наркодельцов, ввозивших в Украину партию метамфетамина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В пункте пропуска "Ужгород" пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции разоблачили канал незаконного ввоза на территорию Украины партии психотропного вещества.

"Пограничный наряд направил на углубленный осмотр легковой автомобиль "Audi", которым на въезд в Украину направлялись два гражданина Украины – водитель и пассажир. Результатом такой проверки стало обнаружение в автомобиле и на теле 42-летнего пассажира двух килограммов неизвестного вещества, по внешним признакам напоминающего метамфетамин", – говорится в сообщении.

Наркотик был расфасован в два полиэтиленовых пакета, один из которых спрятали от контроля в коробке со стиральным порошком, другой – под одеждой мужчины. Результат экспресс-теста предварительно подтвердил, что обнаруженное вещество является метамфетамином.

По результатам осмотра места происшествия сотрудники Нацполиции Украины, кроме свертков, также изъяли транспортное средство наркодельцов и денежные средства в национальной и иностранной валюте.

Общая стоимость изъятых 3,7 кг психотропов, по оценкам "черного рынка", составляет около 9,5 млн. гривен.

Напомним, в конце октября правоохранители Закарпатья разоблачили 12 членов организованной преступной группы, которые занимались сбытом наркотиков и незаконной переправкой военнообязанных через государственную границу.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
