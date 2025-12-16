У листопаді на Тернопільщині виявили 170 нетверезих водіїв

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Майже дві сотні нетверезих водіїв та понад три тисячі правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху виявили за минулий місяць поліцейські Тернопільської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними правоохоронців, найпоширенішими порушеннями на дорогах є: перевищення водіями швидкості, керування транспортними засобами без документів та у стані алкогольного сп’яніння, порушення вимог дорожньої розмітки й дорожніх знаків, а також порушення правил обгону.

"Упродовж листопада на Тернопільщині трапилося 259 дорожньо-транспортних пригод, з них 55 – з потерпілими, у яких 7 осіб загинули, а 70 – отримали травми. Зафіксовано 7 аварій, скоєних нетверезими водіями, унаслідок яких постраждали 5 осіб", – йдеться у повідомленні.

Також у листопаді правоохоронці склали 170 адміністративних протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в нетверезому стані (стаття 130 КУпАП).

Як повідомлялось, на Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського. Автопригода сталася 12 грудня на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече.