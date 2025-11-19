Житель Тернопольщины потерял 113 тысяч гривен после того, как пытался приобрести авто в Интернете
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Очередной жертвой аферистов стал 50-летний житель Борщева Чертковского района, пытавшийся приобрести автомобиль по объявлению.
По словам мужчины, он нашел привлекательное предложение продажи транспортного средства на одной из онлайн-площадок. Связавшись с продавцом, он получил указания перечислить задаток на указанные банковские счета. За несколько дней мужчина несколькими транзакциями перевел злоумышленникам 113 ты. грн.
После получения денег продавец перестал выходить на связь, а объявление было удалено. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился с заявлением в полицию.
Как сообщалось, под предлогом проверки купюр псевдоработники банка выманили у жительницы Тернопольщины 34 тыс. грн. Событие произошло в конце октября.