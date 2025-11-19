иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Очередной жертвой аферистов стал 50-летний житель Борщева Чертковского района, пытавшийся приобрести автомобиль по объявлению.

По словам мужчины, он нашел привлекательное предложение продажи транспортного средства на одной из онлайн-площадок. Связавшись с продавцом, он получил указания перечислить задаток на указанные банковские счета. За несколько дней мужчина несколькими транзакциями перевел злоумышленникам 113 ты. грн.

После получения денег продавец перестал выходить на связь, а объявление было удалено. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился с заявлением в полицию.

