19 ноября 2025, 10:35

Житель Тернопольщины потерял 113 тысяч гривен после того, как пытался приобрести авто в Интернете

19 ноября 2025, 10:35
иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители расследуют факт завладения 113 тыс. грн под предлогом продажи авто

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Очередной жертвой аферистов стал 50-летний житель Борщева Чертковского района, пытавшийся приобрести автомобиль по объявлению.

По словам мужчины, он нашел привлекательное предложение продажи транспортного средства на одной из онлайн-площадок. Связавшись с продавцом, он получил указания перечислить задаток на указанные банковские счета. За несколько дней мужчина несколькими транзакциями перевел злоумышленникам 113 ты. грн.

После получения денег продавец перестал выходить на связь, а объявление было удалено. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Как сообщалось, под предлогом проверки купюр псевдоработники банка выманили у жительницы Тернопольщины 34 тыс. грн. Событие произошло в конце октября.

