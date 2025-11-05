У Тернополі вантажівка на смерть збила чоловіка

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Аварія трапилася 4 листопада близько 17:00 на вулиці Степана Будного. Водій сідлового тягача MAN із напівпричепом, рухаючись дорогою Тернопіль – Львів – Рава-Руська в напрямку с. Озерна, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив наїзд на перехожого.

Медикам врятувати життя потерпілого не вдалося – він помер в реанімаційному відділенні.

Шістдесятирічного жителя Вінницької області, який керував вантажівкою, затримали за статтею 208 КПК. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

