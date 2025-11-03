Жительку Тернополя оштрафували за тримання 15 собак у квартирі
Тернопільський міськрайонний суд оштрафував тернополянку за те, що вона у квартирі тримала 15 собак різних порід
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на постанову Тернопільського міськрайонного суду.
Велику кількість собак у квартирі виявили поліцейські. Правоохоронці прибули на виклик сусідів, які зателефонували в поліцію близько 00:14 29 вересня 2025 року і поскаржилися, що тварини дуже голосно гавкають і заважають спати мешканцям інших квартир.
У поліції встановили, що на жінку на початку вересня вже скаржилися місцеві мешканці і на неї склали адміністративний протокол.
Жінка свою провину визнала. Суд призначив їй штраф у подвійному розмірі. Вона повинна сплатити 680 грн, а також 605 грн за витрати суду.
