16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2025, 19:25

Жительку Тернополя оштрафували за тримання 15 собак у квартирі

03 листопада 2025, 19:25
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Тернопільський міськрайонний суд оштрафував тернополянку за те, що вона у квартирі тримала 15 собак різних порід

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на постанову Тернопільського міськрайонного суду.

Велику кількість собак у квартирі виявили поліцейські. Правоохоронці прибули на виклик сусідів, які зателефонували в поліцію близько 00:14 29 вересня 2025 року і поскаржилися, що тварини дуже голосно гавкають і заважають спати мешканцям інших квартир.

У поліції встановили, що на жінку на початку вересня вже скаржилися місцеві мешканці і на неї склали адміністративний протокол.

Жінка свою провину визнала. Суд призначив їй штраф у подвійному розмірі. Вона повинна сплатити 680 грн, а також 605 грн за витрати суду.

Нагадаємо, на Тернопільщині німецька вівчарка напала на 11-річну дитину. Подія сталась на початку квітня поточного року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопіль Тернопільська область суд штраф собака
Поліцейські встановили причину загадкової смерті чоловіка на Тернопільщині
03 листопада 2025, 17:29
У Тернополі чоловік влаштував "розбірки" у сім’ї, а після цього напав на правоохоронців
03 листопада 2025, 16:44
На Тернопільщині нетверезий водій Skoda злетів з дороги
03 листопада 2025, 13:09
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
ДБР розпочало розслідування через удар по військовій базі на Дніпропетровщині
03 листопада 2025, 20:22
ЄС виділив Україні 50 млн євро: куди підуть кошти
03 листопада 2025, 20:18
Зеленський про фронт: у Куп’янську триває зачистка, у Покровську – до 30% усіх бойових дій
03 листопада 2025, 20:13
Сербські силовики затримали під час протестів 37 людей: яка причина
03 листопада 2025, 20:09
Погодинні відключення майже весь день: в Укренерго попередили про обмеження електроенергії на 4 листопада
03 листопада 2025, 19:55
На Одещині чоловік напав на військового ТЦК та вдарив ножем в груди
03 листопада 2025, 19:35
Дитина розмалювала фломастерами кота: його забрали з родини, а батькові дівчинки загрожує штраф, — поліція Львівщини
03 листопада 2025, 19:30
У Києві та в регіонах втретє за день оголосили тривогу через балістику
03 листопада 2025, 19:09
В Італії колишні тунелі метро переобладнали на зимові притулки для бездомних
03 листопада 2025, 19:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »