Жительку Тернополя оштрафували за тримання 15 собак у квартирі

Тернопільський міськрайонний суд оштрафував тернополянку за те, що вона у квартирі тримала 15 собак різних порід

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на постанову Тернопільського міськрайонного суду.

Велику кількість собак у квартирі виявили поліцейські. Правоохоронці прибули на виклик сусідів, які зателефонували в поліцію близько 00:14 29 вересня 2025 року і поскаржилися, що тварини дуже голосно гавкають і заважають спати мешканцям інших квартир.

У поліції встановили, що на жінку на початку вересня вже скаржилися місцеві мешканці і на неї склали адміністративний протокол.

Жінка свою провину визнала. Суд призначив їй штраф у подвійному розмірі. Вона повинна сплатити 680 грн, а також 605 грн за витрати суду.

