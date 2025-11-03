У Тернополі чоловік влаштував "розбірки" у сім’ї, а після цього напав на правоохоронців

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Поліцейські затримали чоловіка, який вчинив домашнє насильство, а після цього напав на правоохоронців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Повідомлення про домашнє насильство надійшло на спецлінію поліції 1 листопада близько 18:25 від тернополянки. Жінка розповіла, що її чоловік, з яким вони вже давно не живуть разом, прийшов додому і почав кричати та погрожувати. На виклик виїжджала мобільна група з протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції.

Правоохоронці зустріли агресивного чоловіка біля під’їзду. Показувати документи він відмовився й почав тікати. Коли поліцейські наздогнали його – розпилив їм в обличчя газовий балончик.

Після нападу чоловік втік, але правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.

Хулігану загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, на Тернопільщині поліцейські знайшли мертвим чоловіка, який перебував у розшуку. Тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи.