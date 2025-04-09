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09 апреля 2025, 08:00

Ушел на рыбалку и пропал без вести: в Тернопольской области обнаружили тело мужчины

09 апреля 2025, 08:00
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фото: Нацполиция
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На пруду в селе Федьковцы Кременецкого района обнаружили тело пенсионера, который 5 апреля ушел на рыбалку, однако домой не вернулся

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области, передает RegioNews.

По материалам дела, 6 апреля к правоохранителям обратились родственники 77-летнего жителя поселка Вишневец. Родные сообщили об исчезновении мужчины. Полицейские и спасатели обнаружили тело рыбака в водоеме. Предварительно, правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

"Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Полтавщине в пруду обнаружили тело мужчины. Погибшего достали водолазы.

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