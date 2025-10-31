Нацгвардійці затримали двох чоловіків, які займалися незаконним підводним полюванням на Тернопільському ставі

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Порушниками виявилися місцеві жителі 1992 та 1987 років народження. Спеціалісти екологічної інспекції визначають суму збитків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Зазначається, що під час патрулювання території поблизу "Водної арени" 30 жовтня близько 19:30 військовослужбовці Національної гвардії на веслувальному каналі Тернопільського ставу побачили двох чоловіків, які займалися незаконним підводним полюванням.

Військовослужбовці викликали на місце події співробітників поліції та представників екологічної інспекції для документування правопорушення.

"Чоловіки здійснювали підводне полювання з гарпунною рушницею. Поліцейські вилучили десять рибин серед яких – судак, щука та окунь, спеціальну екіпіровку для дайвінгу й знаряддя лову – рушницю-гарпун", – повідомили у поліції.

Спеціалісти екологічної інспекції визначають суму збитків, завданих довкіллю. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

