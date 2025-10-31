12:51  31 жовтня
У Києві липові дерева вкрилися тисячами клопів: чи варто хвилюватися мешканцям
09:50  31 жовтня
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа вступив до лав ЗСУ
08:29  31 жовтня
ДТП на Дніпропетровщині: розбиті автівки, постраждали п'ятеро людей
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2025, 12:58

Нацгвардійці затримали двох чоловіків, які займалися незаконним підводним полюванням на Тернопільському ставі

31 жовтня 2025, 12:58
Читайте также на русском языке
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Читайте также
на русском языке

Порушниками виявилися місцеві жителі 1992 та 1987 років народження. Спеціалісти екологічної інспекції визначають суму збитків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Зазначається, що під час патрулювання території поблизу "Водної арени" 30 жовтня близько 19:30 військовослужбовці Національної гвардії на веслувальному каналі Тернопільського ставу побачили двох чоловіків, які займалися незаконним підводним полюванням.

Військовослужбовці викликали на місце події співробітників поліції та представників екологічної інспекції для документування правопорушення.

"Чоловіки здійснювали підводне полювання з гарпунною рушницею. Поліцейські вилучили десять рибин серед яких – судак, щука та окунь, спеціальну екіпіровку для дайвінгу й знаряддя лову – рушницю-гарпун", – повідомили у поліції.

Спеціалісти екологічної інспекції визначають суму збитків, завданих довкіллю. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на Тернопільщині виявили тіло чоловіка, який пішов на риболовлю та зник безвісти. Чоловіку було 77 років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
рибалка поліція Нацгвардія фото Тернопільська область Тернопіль
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
29 жовтня 2025, 16:15
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Незаконна вирубка дубів у шести областях: ДБР викрило масштабну схему експорту деревини
31 жовтня 2025, 14:14
Україна знищила "Орєшнік" на території РФ: Малюк розкрив деталі
31 жовтня 2025, 13:59
Кабмін повернув Міністерству культури стару назву
31 жовтня 2025, 13:52
Секретна зустріч у Мадриді: 35 країн проведуть закритий саміт щодо підтримки України
31 жовтня 2025, 13:43
Підробляли відомі бренди та продавали як оригінал: 5 фігурантам загрожує тюрма
31 жовтня 2025, 13:27
Прикордонники на Вінниччині викрили "багатодітного батька" з підробленими документами
31 жовтня 2025, 13:05
Ексдепутат з Одеси працював на Росію з 2014-го – його взяли під варту
31 жовтня 2025, 12:59
У Кривому Розі сталась моторошна ДТП: водій влетів у електроопору і не вижив
31 жовтня 2025, 12:58
У Києві липові дерева вкрилися тисячами клопів: чи варто хвилюватися мешканцям
31 жовтня 2025, 12:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Сич
Всі блоги »