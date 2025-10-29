16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 16:15

У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК

29 жовтня 2025, 16:15
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Чоловік запропонував силовикам хабар, щоб уникнути поїздки у ТЦК

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як зазначається, 28 жовтня під час відпрацювання території працівники поліції спільно з представниками СБУ та РТЦК зупинили автомобіль Mercedes-Benz GL 350. Водій авто не мав при собі жодних військово-облікових документів і йому запропонували проїхати до ТЦК для уточнення даних.

Чоловік відмовився та запропонував неправомірну вигоду – кожному по 500 доларів. На місце події прибули поліцейські і задокументували спробу підкупу.

Тепер водію загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловіки на позашляховику викрали військовозобов'язаного із автомобіля ТЦК. Внаслідок інциденту постраждав військовий.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хабар корупція Тернопіль Тернопільська область чоловік ТЦК
На Тернопільщині поліцейські знайшли мертвим чоловіка, який перебував у розшуку
27 жовтня 2025, 14:09
У Тернополі водій електросамоката збив 5-річну дівчинку
27 жовтня 2025, 13:40
На Тернопільщині п’ятирічна дівчинка зламала руку в дитсадку: поліція перевіряє обставини
27 жовтня 2025, 12:14
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Трамп у Південній Кореї: золота корона, орден і королівський прийом
29 жовтня 2025, 18:07
В Україні зросла середня зарплата
29 жовтня 2025, 18:05
Оточення Покровська та Куп’янська немає: ЦПД спростував фейки
29 жовтня 2025, 17:50
Вперше в історії: європейська країна обмежила швидкість пішоходів на тротуарах
29 жовтня 2025, 17:07
За колишнього суддю Верховного суду Богдана Львова внесли 20 млн грн застави
29 жовтня 2025, 16:52
Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном: що планує досягти президент США
29 жовтня 2025, 16:42
Відстрочки від мобілізації через ЦНАП: у Мінцифри пояснили, як працюватиме нова система з 1 листопада
29 жовтня 2025, 16:38
На Півдні українські прикордонники спалили ворожі спецавтомобілі
29 жовтня 2025, 16:26
Жителів окупованого Запоріжжя цілий рік будуть призивати до російської армії - ЗМІ
29 жовтня 2025, 16:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »