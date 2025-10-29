У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Чоловік запропонував силовикам хабар, щоб уникнути поїздки у ТЦК

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як зазначається, 28 жовтня під час відпрацювання території працівники поліції спільно з представниками СБУ та РТЦК зупинили автомобіль Mercedes-Benz GL 350. Водій авто не мав при собі жодних військово-облікових документів і йому запропонували проїхати до ТЦК для уточнення даних.

Чоловік відмовився та запропонував неправомірну вигоду – кожному по 500 доларів. На місце події прибули поліцейські і задокументували спробу підкупу.

Тепер водію загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловіки на позашляховику викрали військовозобов'язаного із автомобіля ТЦК. Внаслідок інциденту постраждав військовий.