На Тернопільщині поліцейські знайшли мертвим чоловіка, який перебував у розшуку

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Під час патрулювання правоохоронці виявили в лісосмузі між селами Великі Бірки та Малий Ходачків перекинутий автомобіль Toyota

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час огляду транспортного засобу на водійському місці співробітники поліції побачили муміфіковане тіло чоловіка. Згідно із документами, знайденими поруч, це житель одного із сіл Тернопільського району, який вважався зниклим безвісти.

Тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи. За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 115 Ч. 1 Кримінального кодексу України з позначкою "безвісти відсутній".

