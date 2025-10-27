16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
16:45  27 жовтня
У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
15:25  27 жовтня
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
27 жовтня 2025, 14:09

На Тернопільщині поліцейські знайшли мертвим чоловіка, який перебував у розшуку

27 жовтня 2025, 14:09
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Під час патрулювання правоохоронці виявили в лісосмузі між селами Великі Бірки та Малий Ходачків перекинутий автомобіль Toyota

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час огляду транспортного засобу на водійському місці співробітники поліції побачили муміфіковане тіло чоловіка. Згідно із документами, знайденими поруч, це житель одного із сіл Тернопільського району, який вважався зниклим безвісти.

Тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи. За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 115 Ч. 1 Кримінального кодексу України з позначкою "безвісти відсутній".

Нагадаємо, у Тернополі водій електросамоката збив 5-річну дівчинку. Інцидент стався у центральній частині міста.

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
07 серпня 2025
