У Тернополі водій електросамоката збив 5-річну дівчинку

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Інцидент стався в неділю, 26 жовтня, близько 18:40 на вулиці Білецька

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як зазначається, житель обласного центру 2012 року народження, рухаючись вулицею Білецька на електросамокаті Electric Bikes, допустив наїзд на 5-річну дівчинку, яка гралася біля дитячого майданчика.

Дитина отримала тілесні ушкодження, але їй надали медичну допомогу без госпіталізації.

У поліції нагадують, що у Тернополі є спеціально облаштовані велодоріжки, призначені для руху велосипедів, а не електросамокатів.

Нагадаємо, нещодавно в Тернополі водій електросамоката збив жінку і втік. Інцидент стався у центрі міста.