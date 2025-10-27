У Тернополі водій електросамоката збив 5-річну дівчинку
Інцидент стався в неділю, 26 жовтня, близько 18:40 на вулиці Білецька
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Як зазначається, житель обласного центру 2012 року народження, рухаючись вулицею Білецька на електросамокаті Electric Bikes, допустив наїзд на 5-річну дівчинку, яка гралася біля дитячого майданчика.
Дитина отримала тілесні ушкодження, але їй надали медичну допомогу без госпіталізації.
У поліції нагадують, що у Тернополі є спеціально облаштовані велодоріжки, призначені для руху велосипедів, а не електросамокатів.
Нагадаємо, нещодавно в Тернополі водій електросамоката збив жінку і втік. Інцидент стався у центрі міста.
