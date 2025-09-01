На Тернопільщині водій Volkswagen збив неповнолітнього мотоцикліста

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Дорожньо-транспортна пригода сталась між населеними пунктами Вигода та Окопи Чортківського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як повідомили у поліції, водій автомобіля марки Volkswagen не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з мотоциклом, яким керував неповнолітній житель села Боришківці Чортківського району.

Внаслідок аварії водія мотоцикла госпіталізували із численними травмами.

Нагадаємо, у липні на Тернопільщині 22-річна мотоциклістка влетіла у Daewoo Lanos. У результаті удару дівчину з численними травмами та переломами госпіталізували до лікарні.