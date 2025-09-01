На Тернопільщині водій Volkswagen збив неповнолітнього мотоцикліста
Дорожньо-транспортна пригода сталась між населеними пунктами Вигода та Окопи Чортківського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Як повідомили у поліції, водій автомобіля марки Volkswagen не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з мотоциклом, яким керував неповнолітній житель села Боришківці Чортківського району.
Внаслідок аварії водія мотоцикла госпіталізували із численними травмами.
Нагадаємо, у липні на Тернопільщині 22-річна мотоциклістка влетіла у Daewoo Lanos. У результаті удару дівчину з численними травмами та переломами госпіталізували до лікарні.
27 серпня 2025
На Сумщині подружжя пенсіонерів підірвалося на ворожій міні
