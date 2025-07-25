В Тернопольской области 22-летняя мотоциклистка влетела в Daewoo Lanos

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ДТП произошло 24 июля в 13:30 в селе Гаи Шевченковские

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как установили правоохранители, 22-летняя местная жительница, управляя мотоциклом Kawasaki ninja 650, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с Daewoo Lanos.

В результате ушиба девушку с многочисленными травмами и переломами госпитализировали в больницу.

Напомним, в Тернопольской области женщина вышла с авто на ходу.