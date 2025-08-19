На Тернопільщині водій Renаult виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із мікроавтобусом

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась у село Дарахів Микулинецької громади, де внаслідок зіткнення двох автомобілів травми отримав 23-річний житель обласного центру.

Поліцейські, виїхавши на місце події, встановили, що на сільській дорозі не розминулися два транспортні засоби. За попередніми даними, 23-річний тернополянин, керуючи автомобілем марки Renаult Scenic виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом Ford Transit. Від удару легковик з’їхав у кювет та перевернувся. Водія Renаult з чисельними травмами госпіталізували.

Нагадаємо, на початку серпня у Тернопільській області автомобіль злетів у кювет і врізався в дерево. Внаслідок ДТП до лікарні потрапили водій 1971 року народження та 50-річний пасажир.