13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
08:59  19 серпня
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
19 серпня 2025, 15:20

На Тернопільщині водій Renаult виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із мікроавтобусом

19 серпня 2025, 15:20
фото: Національна поліція
Правоохоронці з’ясовують обставини аварії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась у село Дарахів Микулинецької громади, де внаслідок зіткнення двох автомобілів травми отримав 23-річний житель обласного центру.

Поліцейські, виїхавши на місце події, встановили, що на сільській дорозі не розминулися два транспортні засоби. За попередніми даними, 23-річний тернополянин, керуючи автомобілем марки Renаult Scenic виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом Ford Transit. Від удару легковик з’їхав у кювет та перевернувся. Водія Renаult з чисельними травмами госпіталізували.

Нагадаємо, на початку серпня у Тернопільській області автомобіль злетів у кювет і врізався в дерево. Внаслідок ДТП до лікарні потрапили водій 1971 року народження та 50-річний пасажир.

Тернопільська область ДТП постраждалий авто поліція
