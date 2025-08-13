У Тернополі водій авто збив на смерть 84-річного чоловіка

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля марки Peugeot, рухаючись з центру міста в напрямку вулиці Мазепи, допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу.

84-річний пенсіонер був госпіталізований до медичного закладу, де помер внаслідок отриманих травм.

Нагадаємо, наприкінці липня у Тернополі маршрутка збила жінку. На момент аварії вона перетинала проїзну частину по регульованому пішохідному переходу.