13 серпня 2025, 10:52

У Тернополі водій авто збив на смерть 84-річного чоловіка

13 серпня 2025, 10:52
фото: Національна поліція
Дорожньо-транспортна пригода сталася на дамбі Тернопільського ставу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля марки Peugeot, рухаючись з центру міста в напрямку вулиці Мазепи, допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу.

84-річний пенсіонер був госпіталізований до медичного закладу, де помер внаслідок отриманих травм.

Нагадаємо, наприкінці липня у Тернополі маршрутка збила жінку. На момент аварії вона перетинала проїзну частину по регульованому пішохідному переходу.

Тернопіль Тернопільська область ДТП пішохід авто
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
