Фото: поліція

Поліцейські встановили, що до стрілянини в Тернополі причетні двоє 14-річних хлопців

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Ювенальні поліцейські зʼясували, що стріляв 14-річний місцевий житель. Підліток зізнався, що стріляв по бляшанці з пневматичного пістолета. За його словами, зброя належить його другу-ровеснику.

З підлітком провели профілактичну бесіду, а на його батьків склали адмінпротокол за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Також поруч з юнаком був ще один 14-річний хлопець.

Поліція продовжує перевірку, встановлює обставини події та тих, хто ще був присутній на місці.

Нагадаємо, інцидент зі стріляниною стався у Тернополі 7 серпня на вулиці Вербицького в Тернополі.