Стрілянину на дитячому майданчику у Тернополі влаштували підлітки
Поліцейські встановили, що до стрілянини в Тернополі причетні двоє 14-річних хлопців
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Ювенальні поліцейські зʼясували, що стріляв 14-річний місцевий житель. Підліток зізнався, що стріляв по бляшанці з пневматичного пістолета. За його словами, зброя належить його другу-ровеснику.
З підлітком провели профілактичну бесіду, а на його батьків склали адмінпротокол за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.
Також поруч з юнаком був ще один 14-річний хлопець.
Поліція продовжує перевірку, встановлює обставини події та тих, хто ще був присутній на місці.
Нагадаємо, інцидент зі стріляниною стався у Тернополі 7 серпня на вулиці Вербицького в Тернополі.
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
"Діалог влади та бізнесу": на Харківщині обговорять ритейл в умовах війни
08 серпня 2025, 10:55Торгувала викраденими з могил військових квітами: жителька Житомирщини постане перед судом
08 серпня 2025, 10:48Нічна атака на Київщині: пошкоджено понад 20 будинків і 10 автомобілів
08 серпня 2025, 10:42На Буковині прикордонники з дрона зупинили втечу трьох чоловіків до Молдови
08 серпня 2025, 10:40На Кіровоградщині затримали агента фсб, що наводив "Шахеди" на місто
08 серпня 2025, 10:21У Києві п'яний водій влетів у дерево: постраждали дві жінки
08 серпня 2025, 09:59Фальшиві діагнози за тисячі доларів: на Волині судили депутата міськради та його спільників
08 серпня 2025, 09:46ДСНС показала наслідки удару дрона по Харкову
08 серпня 2025, 09:24Ворожі дрони вночі вдарили по Одещині: виникла пожежа, постраждав охоронець АЗС
08 серпня 2025, 09:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Всі блоги »