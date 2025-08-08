06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
У Запоріжжі розповіли про наслідки пожежі в заповіднику "Хортиця"
08 серпня 2025, 10:15

Стрілянину на дитячому майданчику у Тернополі влаштували підлітки

08 серпня 2025, 10:15
Фото: поліція
Поліцейські встановили, що до стрілянини в Тернополі причетні двоє 14-річних хлопців

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ювенальні поліцейські зʼясували, що стріляв 14-річний місцевий житель. Підліток зізнався, що стріляв по бляшанці з пневматичного пістолета. За його словами, зброя належить його другу-ровеснику.

З підлітком провели профілактичну бесіду, а на його батьків склали адмінпротокол за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Також поруч з юнаком був ще один 14-річний хлопець.

Поліція продовжує перевірку, встановлює обставини події та тих, хто ще був присутній на місці.

Нагадаємо, інцидент зі стріляниною стався у Тернополі 7 серпня на вулиці Вербицького в Тернополі.

