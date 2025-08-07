Продаючи товар в інтернеті, житель Тернопільщини втратив майже 60 тисяч гривень

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На майже 60 тисяч гривень збагатився шахрай на чоловікові, котрий через інтернет продавав особисті речі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами жителя одного з сіл Чортківського району, на сайті OLX він розмістив оголошення про продаж власних речей. За кілька хвилин йому надійшло сповіщення від невідомого, котрий готовий був купити товар.

Незнайомець надіслав продавцеві фішингове посилання для заповнення форми "ОЛХ доставка". Житель Тернопільщини перейшов за ним, ввів дані банківської картки і за декілька хвилин отримав сповіщення про списання коштів.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть шахрая, який видурив у людей майже 45 тисяч доларів. Зловмисник обіцяв жертвам вирішити питання з мобілізацією, а потім брав кошти і зникав.