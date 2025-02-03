Жестокое убийство закарпатца бензопилой: двоих подростков и мужчину взяли под стражу

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Суд избрал меры пресечения для трех жителей села Терново, подозреваемых в жестоком убийстве 37-летнего односельчанина. Всех трех фигурантов заключили под стражу без возможности внесения залога

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области, передает RegioNews.

По данным следствия, к преступлению причастны юноши в возрасте 16, 19 лет и 44-летний мужчина. Они не только убили потерпевшего, но и расчленили его тело, пытаясь скрыть следы, хотели сжечь остатки.

"Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме и принял для фигурантов безальтернативное содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Фигурантам грозит пожизненное заключение. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства этого преступления.

Напомним, жестокое убийство 37-летнего жителя села Терново произошло в конце января. В гараже по месту жительства одного из подозреваемых полицейские обнаружили окровавленную бензопилу и сумку, в которой было туловище мужчины без рук, ног и головы. Неподалеку обнаружили и ампутированные части тела.