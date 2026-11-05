В Полтавской области грибами отравились 18 человек, один человек умер

Иллюстративное фото: из открытых источников

На Полтавщине грибной сезон этого года отличился неутешительной статистикой. С начала года в области зарегистрировали 17 случаев отравления дикорастущими грибами

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

С начала года в области зарегистрировали 17 случаев отравления дикорастущими грибами. Пострадали 18 человек, среди которых один ребенок. К сожалению, один случай завершился смертью.

Как сообщил врач-эпидемиолог Полтавского областного центра контроля и профилактики болезней Александр Перцевый, первое отравление зафиксировали еще в июле, однако больше всего таких случаев пришлось на октябрь.

Трагический инцидент произошел в Кобеляцкой общине. 67-летний местный житель собирал в лесу грибы зеленушки и употреблял их в пищу. Впоследствии мужчина попал в больницу с острым отравлением, спасти его не удалось.

Большинство пострадавших собирали грибы в местных лесах. В то же время опасность может подстерегать и тех, кто покупает их на рынках. В частности, 71-летняя жительница Полтавы оказалась в больнице после употребления маслят, приобретенных на одном из городских рынков.

Специалисты призывают жителей области отказаться от уборки и покупки дикорастущих грибов. Даже грибы, которые считаются съедобными, могут представлять опасность из-за загрязнения окружающей среды и других факторов.

Напомним, в Тернопольской области будут судить мать, которая накормила детей ядовитыми грибами. Женщине объявили подозрение по двум статьям: за ненадлежащий уход за детьми, что привело к тяжелым последствиям, и за то, что она оставила ребенка в опасном для жизни состоянии без помощи.