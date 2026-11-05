На Полтавщине иномарка вылетела с дороги и опрокинулась: пассажирка погибла

Фото: Нацполиция

Авария произошла 4 ноября в поселке Шишаки. В результате ДТП погибла пассажирка, а водитель просто скрылся

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Автомобиль Hyundai Sonata во время движения выехал на обочину и опрокинулся. 27-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте. 21-летний водитель после аварии скрылся оттуда.

"Водителем, который, вероятно, управлял авто на момент ДТП, является 21-летний Заднепряной Даниил Сергеевич. Полицейские проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление места его пребывания. Призываем граждан, владеющих любой информацией об этом дорожно-транспортном происшествии и вероятном местонахождении водителя, сообщить по номеру 102", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве нетрезвый водитель сбил 15-летнего парня на электросамокате. Водитель Renault двигался по проезжей части и при повороте налево к придомовой территории столкнулся с электросамокатом.