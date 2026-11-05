Из-за аварийных обесточений во всех районах Киева возникли перебои с водой

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Во всех районах столицы наблюдаются перебои с водоснабжением из-за аварийных отключений электроэнергии

Об этом сообщает Киевводоканал, передает RegioNews.

Специалисты водоканала совместно с энергетиками работают над устранением проблемы и восстановлением подачи воды. Услуга уже постепенно возвращается к потребителям.

В Киевводоканале также напомнили, что в столице работают бюветные комплексы, где жители могут набрать питьевую воду.

Узнать адрес ближайшего бювета можно на сайте КП "Киевводфонд".

Напомним, кроме того, в Киеве временно приостановили движение поездов на красной линии метро из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания.