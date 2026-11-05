Стрельба в Тернополе: КОРД задержал 52-летнего мужчину

Фото: Национальная полиция

В Тернополе правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в магазине

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

На место происшествия прибыли спецназовцы КОРД, которые произвели задержание.

По предварительной информации, в результате стрельбы никто не пострадал.

Задержанный – местный житель 1973 года рождения. Сейчас с ним проводят первоочередные следственные действия.

Детали инцидента правоохранители обещают сообщить позже.

Напомним, в Тернополе вооруженный мужчина захватил в заложники управляющую магазина. Сообщение об инциденте в торговом заведении в Тернополе поступило в полицию 5 ноября около 11:00.