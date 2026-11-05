08:57  05 ноября
Убийство Ирины Фарион: осужденный Зинченко подал апелляцию
11:55  05 ноября
Мороз уже в Карпатах: на горе Поп Иван зафиксировали -9°C
12:40  05 ноября
В Киеве остановили движение на красной ветке метро: что произошло
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2026, 13:39

Стрельба в Тернополе: КОРД задержал 52-летнего мужчину

05 ноября 2026, 13:39
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Тернополе правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в магазине

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

На место происшествия прибыли спецназовцы КОРД, которые произвели задержание.

По предварительной информации, в результате стрельбы никто не пострадал.

Задержанный – местный житель 1973 года рождения. Сейчас с ним проводят первоочередные следственные действия.

Детали инцидента правоохранители обещают сообщить позже.

Напомним, в Тернополе вооруженный мужчина захватил в заложники управляющую магазина. Сообщение об инциденте в торговом заведении в Тернополе поступило в полицию 5 ноября около 11:00.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
стрельба оружие Тернополь магазин стрелок КОРД
В Тернополе вооруженный мужчина захватил в заложники управляющую магазина: раздались выстрелы
05 ноября 2026, 11:45
В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона квартиры
02 ноября 2026, 11:19
В Днепре мужчина открыл стрельбу по автомобилю с людьми
31 октября 2026, 15:57
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Харьковской области водитель сбил насмерть женщину, травмировал ее дочь и скрылся с места ДТП
05 ноября 2026, 15:58
Операция "Карфаген": пятеро топ-чиновников получили подозрения
05 ноября 2026, 15:50
В Одесской области эксчиновщицу приговорили к 5 годам за взятку в $2500
05 ноября 2026, 15:47
Удар по "Охматдету": еще трем российским командирам объявили подозрения
05 ноября 2026, 15:24
Коттедж за сотни тысяч долларов: кому принадлежит дом, где НАБУ задержало генерал-майора Дуку
05 ноября 2026, 14:41
На Полтавщине иномарка вылетела с дороги и опрокинулась: пассажирка погибла
05 ноября 2026, 14:35
Из-за аварийных обесточений во всех районах Киева возникли перебои с водой
05 ноября 2026, 14:25
В Полтавской области грибами отравились 18 человек, один человек умер
05 ноября 2026, 14:09
Три человека травмированы, 11 авто повреждены: последствия атаки в Винницкой области
05 ноября 2026, 13:54
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Елена Зеркаль
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »