Фото: прокуратура

В Киеве задержан злоумышленник, выстрелом убивший человека. Ему может грозить заключение

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

41-летнему иностранцу сообщили о подозрении в умышленном убийстве. 8 июля он надел темную одежду, закрыл лицо панамой и произвел два прицельных выстрела в сеявшего в свою машину киевлянина, чтобы ехать на работу.

По данным правоохранителей, накануне убийства подозреваемый был у дома будущей жертвы, осматривая территорию. Теперь ему грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

"Подозреваемого в совершении убийства задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно умышленное убийство, совершенное по заказу", - сообщили в полиции.

Напомним, что 10 июля в столице также произошла стрельба. Правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Полиция выясняет происшествия.