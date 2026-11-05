Три человека травмированы, 11 авто повреждены: последствия атаки в Винницкой области

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В нескольких общинах Винницкой области из-за российской атаки 5 ноября повреждения гражданской и критической инфраструктуры, известно о трех пострадавших

Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.

По ее словам, сейчас известно о трех пострадавших. Все они получили легкие травмы и получают необходимую медицинскую помощь.

Также в одном из городов области вспыхнули два грузовика и прицеп. Спасатели уже ликвидировали пожар.

В другом месте огонь повредил 11 автомобилей: четыре транспортных средства сгорели дотла, еще семь получили повреждения.

После отбоя воздушной тревоги энергетики приступили к восстановительным работам на объектах, поврежденных в результате атаки.

Все соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий вражеского удара.

Напомним, в четверг, 5 ноября, российские войска нанесли удар по Виннице реактивным беспилотником типа "Шахед". В городе возник сильный пожар.