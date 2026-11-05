Три человека травмированы, 11 авто повреждены: последствия атаки в Винницкой области
В нескольких общинах Винницкой области из-за российской атаки 5 ноября повреждения гражданской и критической инфраструктуры, известно о трех пострадавших
Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.
По ее словам, сейчас известно о трех пострадавших. Все они получили легкие травмы и получают необходимую медицинскую помощь.
Также в одном из городов области вспыхнули два грузовика и прицеп. Спасатели уже ликвидировали пожар.
В другом месте огонь повредил 11 автомобилей: четыре транспортных средства сгорели дотла, еще семь получили повреждения.
После отбоя воздушной тревоги энергетики приступили к восстановительным работам на объектах, поврежденных в результате атаки.
Все соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий вражеского удара.
Напомним, в четверг, 5 ноября, российские войска нанесли удар по Виннице реактивным беспилотником типа "Шахед". В городе возник сильный пожар.