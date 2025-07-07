В Тернопольской области водитель Fiat не справился с управлением и опрокинулся

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В полиции сообщили, что 5 июля около 16:00 на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече водитель автомобиля Fiat Ducato не справился с управлением и опрокинулся.

Телесные повреждения получил пассажир фургона.

У водителя взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.

Напомним, в центре Тернополя водитель фургона наехал на пенсионерку.