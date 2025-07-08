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08 июля 2025, 17:06

В Тернопольской области мошенники выманили у застройщика более 2 млн долларов

08 июля 2025, 17:06
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители ликвидировали группу мошенников, организовавших схему на строительстве жилья для военных и выманивших у застройщика более 2 млн долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным правоохранителей, двое адвокатов из Тернопольщины и их подельник предложили знакомому организовать выделение под новостройку земли, которая находилась в пользовании воинской части.

"Предполагалось, что значительное количество квартир в доме будет передано семьям военнослужащих. Однако документы на земельный участок так и не были оформлены, а деньги "осели" в карманах аферистов", - говорится в сообщении.

Два адвоката - отец и сын - сделали предпринимателю "выгодное" предложение: они оформят документы на участок земли воинской части во Львове, а он построит там многоквартирный дом.

Средства, пострадавший передал "партнерам" наличными в несколько этапов, зато получил заведомо поддельные документы.

Злоумышленников задержали. Им объявили о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). За совершенное правозащитникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, супруги из Тернопольщины присвоили имущество иностранных инвесторов почти на 4 млн грн.

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